Frischer Wind von der Bank: Aindling holt nächsten Dreier in Olching

Zwölf Punkte aus sechs Partien - das ergibt einen vorzüglichen Schnitt von exakt zwei Zählern pro Auftritt und kennzeichnet streng genommen die Spitzenmannschaften im Fußball. Mit diesem Prädikat sollte man im Zusammenhang mit dem TSV Aindling noch etwas vorsichtig umgehen. Doch beachtlich ist dieser Start in die Landesliga-Saison 2024/25 allemal. Gerade der 3:1-Sieg am Samstag beim SC Olching weckt ein klein wenig die Hoffnung, dass im Heimspiel am Dienstag gegen den FC Memmingen vielleicht schon der nächste Pokalcoup gelingen könnte.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nico Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis