Verlieren verboten: Endspiel für Hollenbach

Am Freitagabend reist das Schlusslicht TSV Hollenbach zum Vorletzten Gersthofen. Eine Niederlage sollte sich der Aufsteiger nicht erlauben.

Für die Fußballer des TSV Hollenbach heißt es am Freitag nochmals alles geben. Ab 19.30 Uhr steht das letzte Landesliga-Spiel in diesem Jahr beim TSV Gersthofen an.

Um sich für die Rückrunde eine aussichtsreiche Konstellation zu schaffen, benötigen beide Teams die Punkte. Auf seinen Social-Media-Kanälen hat der TSV Gersthofen die Partie deshalb bereits zum „wichtigsten Spiel der Saison“ erklärt. Doch auch die Hollenbacher möchten mit einem erfolgreichen Jahresabschluss noch etwas für die Stimmungslage tun. Es ist ein absolutes Kellerduell. Der Tabellenvorletzte empfängt das Schlusslicht. Mit einem Sieg könnte Hollenbach den Rückstand auf vier Punkte verringern. „Wir wollen versuchen, das Jahr positiv zu beenden und möglichst mit drei Punkten im Gepäck nach Hause fahren. In der Hinrunde haben wir viele Erfahrungen sammeln können, müssen aber auch eingestehen, dass wir uns auf diesem Niveau äußerst schwertun. Dennoch ist es etwas Außergewöhnliches für uns, in der Landesliga zu spielen“, weiß Abteilungsleiter Bernhard Fischer.

Trainer Daniel Zweckbronner bläst ins selbe Horn: „Aufgeben wird bei uns nicht der Fall sein. Unsere Mannschaft zieht bis hierhin hervorragend mit. Natürlich verändert sich die Zielsetzung nach dieser Hinrunde, es gibt aber immer noch Vorsätze, die wir erreichen wollen, und gehen motiviert in jede Partie.“ So auch in das Flutlichtspiel in Gersthofen. „Wir wollen mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen und deshalb mindestens einen Punkt holen“, gibt Zweckbronner das Ziel aus. Das Hinspiel endete nach einem offenen Schlagabtausch 0:0. Daran wollen die Hollenbacher anknüpfen. „Danach können die Jungs sich erholen. Wir hatten nur zwei Wochen Sommerpause. Das war körperlich und mental ein herausforderndes Jahr.“ (nzf)