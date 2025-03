Zeitenwende beim TSV Aindling: Auswärtssieg in Kempten

Zeitenwende: In der politischen Diskussion wird dieser Begriff immer wieder verwendet. Nun kann man ihn auch im Zusammenhang mit den Fußballern des TSV Aindling gebrauchen. Es ist nicht lange her, da produzierte die Mannschaft in der Landesliga vorwiegend negative Schlagzeilen. Nicht allein deshalb, weil sie es offensichtlich verlernt hatte, den Ball im Tornetz des Gegners unterzubringen. Doch nun hat sie auf die Schnelle einen ganz anderen Weg eingeschlagen, wie man spätestens am Samstag in Kempten sah. Dort setzten sich die Gäste mit 2:0 Toren durch. Mit diesem Resultat hatten sicher nur ganz wenige gerechnet.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis