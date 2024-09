Zu-Null-Sieg gegen Liganeuling: Aindling findet die passende Antwort

Ein schlechter Tag, der mit einem negativen Ergebnis endet: So was kann jeder Fußballmannschaft mal passieren; diese Erfahrung machte der TSV Aindling erst am vergangenen Dienstag, als er zu Hause dem FV Illertissen II mit 1:2 unterlag – aufgrund zweier später Gegentreffer. Nun war die Reaktion von großer Bedeutung. Die Aindlinger lösten diese Aufgabe beim 3:0 zu Hause über den TSV Wertingen beinahe ohne Probleme. Sie zeigten sich deutlich verbessert gegenüber der Illertissen-Partie, während die Gäste unter ihrem neuen Trainer Andreas Wessig vergleichsweise wenig Widerstand leisteten. In der Startphase ging vom Aufsteiger noch eine gewisse Gefahr aus, dann aber wirkte er beinahe wie ein kommender Absteiger.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Moritz Wagner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis