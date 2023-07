Stoll lässt die Aindlinger mit seinem späten Tor singen

Plus Nach deutlicher Leistungssteigerung zuhause gegen Oberweikertshofen gelingt einem Abwehrspieler der Treffer des Abends in der Nachspielzeit mit einem Kopfball.

Eine lautstarke Gesangsstunde absolvierten die Fußballer des TSV Aindling am Samstagabend. Sie war keineswegs Bestandteil des Trainingsprogramms, sondern die spontane Reaktion nach dem 1:0-Erfolg über Oberweikertshofen. Der erste Sieg in der Landesligasaison 2023/24 musste im Kreis der Mannschaft schließlich gefeiert werden.

Im Fußball geht es nicht immer gerecht zu. Diesmal aber war das anders. Der Erfolg über die Oberbayern, die noch sieglos sind, war keineswegs auf glückliche Fügung zurückzuführen. Dieser dreifache Punktgewinn war vielmehr leistungsgerecht und zeigte auf, dass der Neuling sehr wohl mithalten kann in der neuen Klasse. Und zudem darf man nach der starken zweiten Halbzeit gespannt sein, wie der Pokalfight am morgigen Dienstag gegen die Gäste aus Rain verlaufen wird. Aussichtslos sind die Aindlinger dabei gewiss nicht.