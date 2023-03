Lokalderby gegen Meitingen: TSV Aindling will Spitze verteidigen

Plus Der TSV Aindling empfängt am Freitagabend den TSV Meitingen zum Lokalderby. Wie die Gastgeber die neue Rolle des Gejagten annehmen.

Seit Sonntag grüßt der TSV Aindling wieder von der Tabellenspitze der Bezirksliga Nord. Der neue Tabellenführer will diese am Freitag ab 19 Uhr gegen den TSV Meitingen im Derby verteidigen. Trainer Christian Adrianowytsch ist positiv gestimmt.

„Nach dem Sieg in Rain ist die Mannschaft gut drauf. Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns, bei der wir uns auf alles vorbereitet haben und für alle Eventualitäten gewappnet sind“, so der Coach. Auch die zuletzt schwierige Personalsituation des TSV Aindling hat sich wieder gebessert: Tobias Wiesmüller und Dominic Robinson werden am Freitag dabei sein. „Wir werden am Freitag mit 15 Feldspielern bereitstehen“, fügt Adrianowytsch hinzu. Robinson, der erst vor Kurzem vom Bayernliga-Süd-Verein Schwaben Augsburg zum TSV Aindling wechselte, feiert am Schüsselhauser Kreuz seine Premiere. Hattrick-Schütze Matthias Schuster hingegen hat Probleme mit dem Oberschenkel, wird aber dennoch auf dem Platz zu sehen sein. „Unser erstes Spiel zu Hause wollen wir natürlich siegreich gestalten, auch wenn uns die Meitinger alles abverlangen werden“, sagt Adrianowytsch.

„Nachdem Meitingen mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet ist, sind die Jungs natürlich hoch motiviert, auch gegen uns etwas zu holen.“ Das Hinspiel gewann Aindling mit 2:1 in Meitingen. „So ein Derby hat natürlich seine eigenen Gesetze, darüber sind wir uns auch bewusst. Trotzdem ist das Ziel, einen Dreier zu landen.“ (joj)