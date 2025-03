FC Pipinsried: Mit zwei Debütanten drei Punkte geholt

Einen Augenschmaus stellte der Start des FC Pipinsried ins Fußball-Jahr nicht gerade dar. Viel wichtiger als die mangelnde Attraktivität des Bayernligaspiels zuhause gegen den 1. FC Sonthofen war freilich die Tatsache, dass der FCP mit 2:1 siegte und damit die ersten drei Punkte einfahren konnte. Die Gäste aus dem Allgäu werden es in dieser Verfassung schwer haben, sich von den Abstiegsrängen zu entfernen. Dennoch waren sie am Samstag in der Lage, den Gastgebern das Leben schwer zu machen.

