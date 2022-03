Nach durchwachsener Vorbereitung: Schafft Affing den Turnaround?

Nicht rund lief es für den FC Affing in der Vorbereitung. Immerhin zeigte Maximilan Schacherl (Mitte im Spiel gegen Hollenbach) in den Testspielen seine Treffsicherheit. Der FCA startet am Samstag mit dem Auswärtsspiel in Wertingen in die Restsaison.

Foto: Sarina Schäffer