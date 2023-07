Fußball

vor 33 Min.

Nach Rekordsaison: So geht Griesbeckerzell in das Abenteuer Bezirksliga

Viel zu jubeln hatte der SC Griesbeckerzell um Kapitän Simon Reiner in der angelaufenen Saison. In der Bezirksliga geht der Aufsteiger aber meist als Außenseiter in die Spiele. Ziel ist der Klassenerhalt. Foto: Adrian Goldberg

Plus Nach dem Aufstieg ist die Euphorie beim SC Griesbeckerzell groß. Vor dem Saisonstart gibt es aber auch einige Sorgenfalten. Ein Routinier soll es richten.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Zum ersten mal in seiner Vereinsgeschichte spielt der SC Griesbeckerzell in der Bezirksliga. Der Aufsteiger betritt in der Nordstaffel Neuland. Groß verstärkt hat sich der SCG nicht, dennoch wird sich einiges ändern. Wo landet der Rekord-Aufsteiger?

Vorbereitung/Test Mit der Vorbereitung ist Spielertrainer Matthias Kefer „sehr zufrieden“. In den Testspielen gab es keine einzige Niederlage. Im Gegenteil die Zeller Offensivmaschine läuft bereits wieder. 20 Treffer erzielte man in fünf Partien und kassierte nur vier Gegentore. „Das darf man aber nicht überbewerten. Wir haben versucht, an ein paar Stellschrauben zu drehen. Die Vorbereitung war vergleichsweise kurz, weshalb wir uns nicht wirklich mit der Kondition beschäftigen mussten, sondern uns auf andere Dinge konzentrieren konnten.“

Auf die Tore von Sebastian Kinzel hofft der SC Griesbeckerzell auch in der Bezirksliga. Foto: Wilhelm Baudrexl Foto: Wilhelm Baudrexl





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen