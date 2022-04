Fußball

12:00 Uhr

Nachholspiele haben es in sich: Dasing siegt im Derby - Verwirrung in Pipinsried

Plus Affing unterliegt im zweiten Nachholspiel in Folge. Dasing siegt gegen den BC Aichach und Rinnenthal ist nicht zu stoppen. Kurioses Hin und Her in Pipinsried.

Einiges los war bei den Nachholspielen unter der Woche. Beim Regionalligaspiel des FC Pipinsried gegen den TSV Rosenheim krachte es schon im Vorfeld der Partie ordentlich. Der FC Affing blieb auch im zweiten Nachholspiel in Folge in Altenmünster ohne Punkt. Dagegen schwingt sich der TSV Dasing nach dem Derbysieg gegen den BC Aichach zum Aufstiegskandidaten auf.

