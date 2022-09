Fußball-Nachlese

18:26 Uhr

Böse Klatsche gegen Rain II soll ein Weckruf für Ecknach sein

Der VfL Ecknach musste in der Fußball-Bezirksliga Nord die erste Saisonniederlage einstecken. Aufsteiger Rain II (blaue Trikots) hatte Ecknach im Griff, hier Matthias Kühling (links) gegen Thomas Egen vom VfL.

Plus Der VfL Ecknach geht in der Fußball-Bezirksliga Nord gegen Aufsteiger Rain II unter und ist seinen Platz an der Spitze los. Aindling nutzt Ecknacher Ausrutscher.

Von Sebastian Richly und Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Der VfL Ecknach musste am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga Nord die erste Saisonniederlage einstecken: eine 2:6-Heimpleite gegen den TSV Rain II. Ecknachs Spielertrainer Angelo Jakob will die Schlappe nicht überbewerten: „Dass es uns irgendwann auch erwischt, war schon klar. Du kannst nie über die ganze Saison gewinnen.“ Die Art und Weise der Niederlage sei jedoch bitter gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen