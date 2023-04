Fußball-Nachlese

17:45 Uhr

Der neue Pipinsrieder Trainer kommt aus dem Wittelsbacher Land

Sie basteln fleißig an der Zukunft des FC Pipinsried: Für die sportlichen Belange sind ab sofort Enver Maltas (rechts, Sportlicher Leiter) und Atdhedon Lushi (Sportdirektor) zuständig. Einen neuen Trainer haben sie schon gefunden.

Plus Der FC Pipinsried steigt aus der Fußball-Regionalliga ab, plant aber bereits fleißig für die Bayernliga. Bezirksligist TSV Aindling hat zwei Titel vor Augen.

Von Sebastian Richly und Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Zeit für Tränen gab es am Wochenende in Pipinsried nicht. Seit Samstag steht auch rechnerisch fest, dass der Dorfclub aus dem Dachauer Hinterland aus der Fußball-Regionalliga Bayern absteigt. Fünf Spieltage stehen dort noch aus. In Pipinsried richten sich aber bereits alle Augen auf die neue Saison. Und für diese stellt sich der Verein aus dem Markt Altomünster komplett neu auf.

Schon bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Sonntagabend mit 72 stimmberechtigten Mitgliedern begann die Zukunft. Wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt, wurde Benny Rauch einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf Roland Küspert, der den Verein über fünf Jahre lang geleitet hatte und ihn nun in jüngere Hände übergeben wollte. Rauch ist 41 Jahre alt und aktuell Betreuer der Regionalligamannschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .