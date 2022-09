Fußball-Nachlese

vor 3 Min.

Für Aindling tut sich in der Bezirksliga eine große Chance auf

Plus Der amtierende Vizemeister der Fußball-Bezirksliga Nord könnte von den Ausrutschern in der Spitzengruppe profitieren. Zwei ehemalige Bezirksligisten müssen kämpfen.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Wer das Geschehen in der Fußball-Bezirksliga Nord verfolgt, der mag Woche für Woche leicht verwundert die Frage stellen: Will da wirklich keine Mannschaft Meister werden, erachtet niemand einen Aufstieg in die Landesliga als reizvoll? Von einem echten Spitzenteam kann zumindest derzeit noch keine Rede sein. Der VfL Ecknach wurde diesem Prädikat zu Beginn der Runde gerecht, als er sich ein ordentliches Punktepolster zulegte. Doch zuletzt zeigte die Defensive enorme Schwächen, die zu 13 Gegentreffern in den vergangenen drei Partien führten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen