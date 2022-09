Fußball-Nachlese

Hollenbach muss nach schmerzhafter Niederlage wieder aufstehen

Plus Die Trainer des TSV Hollenbach müssen die Landesliga-Fußballer aufrichten und sie gleichzeitig auf den Ernst der Lage hinweisen. Ecknach sucht die Erfolgsspur.

Von Johann Eibl

Zuhause mit 0:6 Toren zu unterliegen – das ist heftig, das ist deftig. Christoph Burkhard und Daniel Zweckbronner, die beiden Spielertrainer des TSV Hollenbach in der Fußball-Landesliga, wissen ganz genau, was sie in dieser Woche zu tun haben. An ihnen liegt es nun, die Mannschaft nach dieser Pleite gegen den FC Ehekirchen wieder aufzurichten. Gleichzeitig aber haben die sportlichen Chefs auch die Aufgabe, dem gesamten Team klar zu machen, das spätestens jetzt die Wende eingeleitet werden muss.

