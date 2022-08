Nächste Sensation: Pokal-Schreck Sielenbach ballert sich ins Viertelfinale

Plus Der TSV Sielenbach schmeißt mit dem TSV Pöttmes im Achtelfinale den nächsten Kreisligisten aus dem Pokal. Auch ein früherer Rückstand kann den Außenseiter nicht stoppen.

Die Pokalgeschichte des TSV Sielenbach geht weiter. Auch der dritte Kreisligist stolperte auf der Sportanlage des A-Klassisten. Mit einer 3:5-Niederlage schickte die Truppe von Spielertrainer Hans den Favoriten TSV Pöttmes nach Hause.