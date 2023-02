Fußball

Nächster Neuzugang: Aindling holt Moritz Wagner aus Mertingen

Plus Der TSV Aindling startet in die Vorbereitung mit einem weiteren Neuzugang. Moritz Wagner schließt sich dem Tabellenzweiten an und soll für Offensivpower sorgen.

Die Fußballer des TSV Aindling starten am Donnerstag in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde. Beim Trainingsauftakt kann Trainer Christian Adrianowytsch einen weiteren Neuzugang begrüßen. Vom Kreisligisten FC Mertingen kommt Moritz Wagner ans Schüsselhauser Kreuz. Den 27-Jährigen kennen die Aindlinger noch aus den Duellen in den vergangenen beiden Spielzeiten mit Mertingen. Zwei Treffer gelangen Wagner gegen seine künftigen Kollegen. Der offensive Mittelfeldspieler wurde in der Jugend des FC Augsburg ausgebildet, wechselte dann aber wieder zurück zu seinem Heimatverein. In dieser Saison kam der Augsburger nur auf zwei Einsätze.

