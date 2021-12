Neues Trainerduo: Eibel und Jakob übernehmen beim VfL Ecknach

Michael Eibel und Angelo Jakob bilden ab Sommer das Trainerduo beim Bezirksligisten VfL Ecknach. Warum sich der Verein gegen Daniel Framberger entschieden hat.

Kaum ist die Winterpause vorbei, tut sich personell etwas bei den heimischen Fußballern. Dass es beim Bezirksligisten VfL Ecknach einen Wechsel im Sommer auf der Trainerposition geben wird, stand bereits fest. Nun ist klar, wer auf Daniel Framberger folgen wird. Erneut setzt man in Ecknach auf ein Spielertrainerduo. Einer ist bereits seit Jahren ein fester Bestandteil der Mannschaft, der andere kommt vom Ligakonkurrenten TSV Hollenbach.

Schlüsselspieler Michael Eibel gibt ab Sommer als Spielertrainer die Kommandos beim VfL Ecknach. Foto: Richly

Künftig geben Mittelfeldspieler Michael Eibel und Angelo Jakob, der aktuelle Kapitän des TSV Hollenbach, an der Erlenstraße die Kommandos. Das bestätigte VfL-Sportchef Jochen Selig. „Michael Eibel spielt schon länger eine Rolle in unseren Planungen für die Zeit nach Daniel Framberger, wir hatten dabei das Jahr 2023 im Kopf. Nachdem mich Eibel aber im September informierte, dass er kommende Saison sehr wahrscheinlich eine Trainerstelle annehmen werde, waren wir gezwungen, eine Entscheidung zu treffen.“

Hollenbachs Kapitän wechselt nach Ecknach

Selig schildert die Problematik wie folgt: „Entweder Eibel ziehen lassen oder versuchen, ihn von unserer Idee zu überzeugen und den Wechsel bereits zur kommenden Saison zu vollziehen.“ Die Verantwortlichen entschieden sich für Eibel und somit gegen den bisherigen Trainer Daniel Framberger, der noch bis Sommer als Coach beim VfL tätig sein wird. Selig: „Da wir nicht wochenlang hinter Frambergers Rücken sprechen wollten, informierte ich ihn bereits zu dem ungewöhnlich frühen Zeitpunkt Anfang Oktober über unsere Überlegungen. Wie er seither damit umgeht, ist sehr bemerkenswert und spricht für seine Professionalität und Loyalität.“ Neben dem 28-jährigen Eibel wird auch Angelo Jakob ab Sommer in Ecknach seine ersten Erfahrungen als Trainer machen. Der 27-Jährige ist seit einigen Jahren Kapitän des TSV Hollenbach und ebenfalls im Mittelfeld zuhause. Nicht nur auf dem Platz soll das junge Spielertrainerduo den VfL weiterbringen.

Ihm zur Seite als gleichberechtigter Partner steht der jetzige Hollenbacher Kapitän Angelo Jakob. Foto: Richly

„Bei den Gesprächen hatten wir den Eindruck, dass sie auch fachlich und charakterlich alles mitbringen, was nötig sein wird. Zudem kennen sich beide in der Region aus und haben ein gutes Netzwerk“, erklärt Selig und fügt hinzu: „Einige Spieler sind jenseits der 30, weshalb wir in den nächsten Jahren einen Umbruch vor uns haben.“ In welcher Liga Eibel und Jakob ihren Trainereinstand geben werden, ist derzeit noch unklar. Schließlich liegt der VfL Ecknach aktuell auf Rang drei der Bezirksliga Nord und hat noch alle Chancen auf den Aufstieg. (jng)