Noch Hoffnung: Mauerbachs Augustin schreibt FC Bayern noch nicht ab

Plus Mauerbachs scheidender Trainer Christoph Augustin hat noch Hoffnungen für den FC Bayern München. Er hofft, am Spieltag den Klassenerhalt perfekt zu machen.

Christoph Augustin befindet sich bei der SG Mauerbach auf Abschiedstour. Der Spielertrainer wird die SGM im Sommer nach vier Jahren verlassen. Den 30-Jährigen zieht es zum SV Odelzhausen. Zuvor möchte er mit den Mauerbachern den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Der glühende Anhänger des FC Bayern glaubt an die Meisterschaft der Münchner und hat sogar noch für die Champions League etwa Hoffnung.

