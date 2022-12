Örnek verlässt Oberbernbach - Broo verlängert

Plus Der SC Oberbernbach verliert in der Winterpause Spielertrainer Serhat Örnek. dafür verlängert Bashar Broo um ein weiteres Jahr.

Beim Kreisligisten SC Oberbernbach hat sich in der Winterpause überraschend eine Veränderung in der Trainerkonstellation ergeben. Spielertrainer Serhat Örnek wird auf eigenen Wunsch den SCO mit sofortiger Wirkung verlassen. Von Seiten der SCO-Vereinsführung hätte man gerne bis zum weiter zusammengearbeitet und sich erst für die neue Saison neu orientiert. Bashar Broo, bisher gleichgestellt mit Örnek, wird nun die alleinige Verantwortung für die Kreisligamannschaft übernehmen.