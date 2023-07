Offensivpower pur: Kann Ecknach oben angreifen?

Der VfL Ecknach gehört zum festen Inventar der Bezirksliga. Aufgrund der Offensivpower trauen einige dem Team viel zu. Die Vorbereitung verspricht viel.

Der VfL Ecknach geht mittlerweile in sein sechstes Jahr in der Bezirksliga und ist so etwas wie der Dino der Liga. Konstanz wird an der Erlenstraße seit vielen Jahren großgeschrieben. Vor allem in der Offensive verfügt die Mannschaft über reichlich Potenzial, was sich schon in der Vorbereitung angedeutet hat. Ein Neuzugang weckt Hoffnungen auf mehr.

Anders als im vergangenen Jahr steht Spielertrainer Michael Eibel seinem Team von Anfang an zur Verfügung. Foto: Walter Brugger Foto: Walter Brugger

Vorbereitung/Tests „Ich bin sehr zufrieden. Wir hatten immer 17 bis 18 Spieler im Training. Damit kann man sehr gut arbeiten“, bescheinigt Spielertrainer Michael Eibel seiner Mannschaft eine „sehr gute“ Vorbereitung. Von den fünf Testspielen gewann der VfL vier und schoss dabei satte 30 Tore. „Mit den Ergebnissen bin ich natürlich zufrieden, wobei man das nicht überbewerten darf. Einige Mannschaften waren erst ganz kurz in der Vorbereitung, so wie Inchenhofen , da hast du dann natürlich weitere Vorteile“, so Eibel , der sogar etwas froh ist, dass die Generalprobe gegen Pöttmes verloren ging. „Vielleicht tut uns so ein Dämpfer gut, weil wir gemerkt haben, dass jeder alles geben muss, sonst geht es nicht. Denn in der Bezirksliga wird dir nichts geschenkt, du musst jedes Spiel alles reinhauen.“

Kader Der Kern des Kaders blieb zusammen. Mit Marcus Wehren und Lukas Wagner haben nur zwei Stammspieler den Verein verlassen. Vier Neue gibt es in Ecknach . Der prominenteste Name dabei ist Rückkehrer Daniel Framberger . Der frühere Spielertrainer des VfL hebt mit seiner individuellen Klasse nochmals die ohnehin schon starke Offensive. Mit Framberger , Serhat Örnek und Eibel verfügt Ecknach über enorme Qualität. Im Sturmzentrum hat Eibel ebenfalls die Qual der Wahl. Besonders treffsicher zeigte sich in den Testspielen Fabian Ostermaier , der gleich zehn Mal traf. „Er hat das sehr gut gemacht, aber auch Tobias Jusczak hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Überhaupt werden wir einige schwere Entscheidungen fällen müssen als Trainer. Bis auf Jonas Schwaiger (Riss des Syndesmosebandes) sind alle Spieler fit.

VfL Ecknach bleibt bei Saisonziel bescheiden

Ausgangsposition Der VfL ist mittlerweile gefestigt. In der vergangenen Saison sorgten Verletzungen für ein Auf und Ab. Zwar musste man zwischenzeitlich etwas zittern, aber am Ende stand wie immer vorzeitig der Klassenerhalt. „Auch in dieser Saison wollen wir möglichst schnell die 40 Punkte einfahren. Dann sehen wir, was möglich ist. Favoriten gibt es genug, aber wir hätten auch nichts dagegen, im oberen Drittel mitzuspielen. Die Saison ist aber lang“, so Eibel , der sich freut, die Sommervorbereitung wieder mitmachen zu können. „Letztes Jahr war ich auf Krücken dabei. Es ist doch etwas ganz anderes, wenn man weiß, wie hoch die Belastung wirklich ist.“

Auftaktprogramm In den ersten vier Partien geht es gegen drei Aufsteiger, unter anderem zum Auftakt gegen Griesbeckerzell. Eibel : „In diesen Spielen stehen wir schon etwas unter Druck, weil wir Punkte holen müssen. Wir freuen uns über das Eröffnungsspiel. Das ist für den Verein eine tolle Sache, aber wir wissen auch, dass wir vorlegen müssen.“