Ohne Kapitän: Ecknach und Hollenbach müssen länger auf Anführer verzichten

Plus Sowohl der VfL Ecknach als auch der TSV Hollenbach müssen länger auf ihre Anführer verzichten. Kommt Aindlings Neuzugang zum Einsatz?

Beim TSV Aindling entspannt sich die personelle Lage, Hollenbach und Ecknach beschäftigen Hiobsbotschaften. Kann Griesbeckerzell den Schwung mitnehmen?

Landesliga Die personelle Lage beim TSV Aindling scheint sich zu bessern: „Langsam kommen die meisten Spieler wieder aus dem Urlaub zurück“, so Trainer Christian Adrianowytsch . Obwohl einige wie etwa Markus Lohner nicht trainiert haben, stehen sie laut dem Coach am Sonntag im Heimspiel gegen den FV Illertissen II (Anpfiff 17 Uhr) im Kader. Auch stellt Adrianowytsch klar, dass es momentan nicht mehr dazu kommen wird, dass er sich selbst einwechselt, geschweige denn einen Spieler der AH-Mannschaft hinzu zieht, sowie beim 1:0-Erfolg in Gilching . Unter der Woche verpflichtete der TSV Xaver Kroll vom österreichischen Drittligisten FC Kitzbühel . Ober der 20-Jährige allerdings schon zum Einsatz kommt, ist fraglich. Gegen Illertissen geht Aindling erstmals in dieser Saison als klarer Favorit in die Partie. Die Regionalligareserve steht am Ende der Tabelle und hat bereits 20 Gegentore kassiert und weist damit die schlechteste Abwehr auf. Der Aufsteiger ist dagegen seit drei Spielen ungeschlagen. Die bislang letzte Begegnung der beiden Mannschaften im November 2017 endete 2:2. (joj)

Bezirksliga Der TSV Hollenbach empfängt am Sonntag ab 17 Uhr den TSV Meitingen . Die Lechtaler konnten gegen den FC Horgau seine ersten drei Punkte einfahren. Bereits vor dem Spiel gibt es eine Hiobsbotschaft im Krebsbachstal. Bei Kapitän Simon Ruisinger , der sich vorletzte Woche im Training verletzte, wurde ein Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie diagnostiziert, auch andere Bänder wurden in Mitleidenschaft gezogen. „Das ist eine Hiobsbotschaft für die Mannschaft, für den ganzen Verein und auch für Simon selbst. Er ist auf und neben dem Platz unheimlich wichtig für uns. Er wird von allen Seiten unterstützt.“, so Spielertrainer Daniel Zweckbronner . Mit den zuletzt angeschlagenen Georg Witzenberger und Moritz Herold , sowie den gegen Gersthofen privat verhinderten Jonas Ruisinger kehren aber immerhin drei Akteure in den Kader zurück. Raoul Leser und Dejan Ziermeier sind wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Ein Einsatz kommt für beide aber noch zu früh. (nzf)

Nach Kantersieg: Kann SC Greisbeckerzell Schwung mitnehmen

Der VfL Ecknach empfängt am Sonntag um 17 Uhr die Bayernligareserve des TSV Rain und möchte seine Serie ausbauen. Bis Mitte der Woche war jedoch die schwere Verletzung von Kapitän Manfred Glas (wir berichteten) das beherrschende Thema an der Erlenstraße. Auch an Spielertrainer Michael Eibel ging die Sache nicht spurlos vorüber. „Er ist unser Kapitän und wir spielen das sechste Jahr zusammen. Ich weiß sehr gut, welchen Wert er sportlich und menschlich für uns hat.“ Trotzdem müsse die Mannschaft nun versuchen, „diese Lücke zu füllen“. Schwere Verletzungen „gehören nun mal zum Fußballgeschäft dazu“ weiß Eibel, der sich selbst vor gut einem Jahr das Kreuzband gerissen hatte. Die Formkurve des VfL zeigt klar nach oben, zuletzt gab es ein 2:0 in Stätzling. Eibel: „Entscheidend ist, dass wir auftreten wie in Stätzling, mit der vollen Bereitschaft von jedem, seine Aufgabe für die Mannschaft bestmöglich zu erfüllen.“ Eibel selbst plagen Beschwerden in der Wade, sein Spielertrainer-Kollege Angelo Jakob lag unter der Woche mit einem Infekt flach, beide hoffen jedoch, einsatzbereit zu sein. Daniel Framberger wird nicht rechtzeitig aus dem Urlaub zurückkehren. (jng)

