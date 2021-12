Paukenschlag in Pöttmes: Fabian Scharbatke kehrt als Trainer zurück

Plus Fabian Scharbatke übernimmt im Sommer als Spielertrainer bei seinem Heimatverein TSV Pöttmes. Was dahinter steckt und wen der verlorene Sohn alles mitbringt.

Das Märchen ist komplett. Der Pöttmeser Fabian Scharbatke kehrt im Sommer nach 13 Jahren zu seinem Heimatverein TSV Pöttmes zurück. Nicht nur als Spieler, sondern gleich als Chefcoach. Der Torjäger, der noch in Diensten des VfR Neuburg ist, bringt vom Landesligisten zudem zwei Mitspieler mit nach Pöttmes. Was sich der 25-Jährige von der Rückkehr zum Heimatverein erhofft.