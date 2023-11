Fußball

Pipinsried fiebert Pokal entgegen: Das ist die Strategie gegen die Löwen

Plus 2500 Zuschauende erwartet der FC Pipinsried am Samstag im Pokal gegen 1860 München. So will der Dorfklub gegen die Löwen bestehen. Das sollten Fans wissen.

Spiel des Jahres: Wer das Pokalspiel des FC Pipinsried am Samstag gegen den TSV 1860 München mit diesem Prädikat versieht, der hat sicher nicht zu hoch gegriffen. Einen Drittligisten, noch dazu einen so populären wie die "Sechziger", kann man nur ganz selten zu einem Pflichtspiel begrüßen. Einiges ist besonders an diesem Duell, nicht zuletzt auch die ungewöhnliche Anstoßzeit um 13.42 Uhr. Damit wird der Wunsch des Bayerischen Fernsehens erfüllt, dem dieser Termin im Programmschema nach den alpinen Skirennen wichtig ist. Es ist nicht das erste Duell gegen die Löwen. Wie der Dorfklub die Herkulesaufgabe angeht.

Im üblichen Rahmen bewegt sich die sportliche Vorbereitung auf diese Aufgabe im Toto-Pokal. "Wir trainieren die Woche wie üblich dreimal", sagt Trainer Martin Weng, der auch ansonsten keinen Anlass sieht, um Veränderungen vorzunehmen. Das gilt nicht zuletzt auch für den Kader des Bayernligisten, der ähnlich aussehen wird wie zuletzt beim 1:1 in Deisenhofen. In einem Punkt aber läuft das Training im Vorfeld anders als gewohnt.

