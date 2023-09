Pipinsried wird zum Pokalschreck und träumt von den Löwen

Plus Der FC Pipinsried schlägt Wacker Burghausen im Elfmeterschießen im Achtelfinale des Pokals. Der Torhüter wird zum Matchwinner, einen Wermutstropfen gibt es.

Der FC Pipinsried entwickelt sich zum Pokalschreck. Nach dem FC Memmingen schaltete der Dorfklub mit dem Sv wacker Burghausen den zweiten Regionalligisten in Folge aus. Dank des 8:7-Erfolgs nach Elfmeterschießen steht der FCP im Viertelfinale des Verbandspokals und darf weiter von einem Spiel gegen den TSV 1860 München träumen. Es gibt aber auch einen Wermutstropfen.

Die stark ersatzgeschwächten Gastgeber gingen mit einer sehr jungen Mannschaft in die Partie. Zunächst hatte der Favorit Übergewicht, doch dann befreite sich Pipinsried immer mehr. Benedikt Wiegert erzielte nach einer Ecke nach zwölf Minuten die Führung. Und es kam noch besser. Kevin Gutia traf artistisch mit dem linken Außenrist nach einer halben Stunde. Beide mal ging ein Freistoß des Aichachers Tim Greifenegger voraus. Doch die Gäste gaben nicht auf und drückten auf den Anschluss. Der gelang kurz vor der Pause Dennis Schmutz. Nach dem Seitenwechsel wurde Burghausen offensiver.