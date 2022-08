Fußball-Pokal

Aindling will historisches Finaleinzug: Kigle verägert über Terminplan

Plus Der TSV Aindling muss im Halbfinale des Kreispokals am Mittwoch beim TSV Göggingen ran. Es wäre es eine Premiere. Eine Sache stört den Bezirksligisten aber.

Gemeinsam mit den Fußballern des TSV Hollenbach und des FC Igenhausen feierten die Bezirksliga-Kicker des TSV Aindling am Sonntag auf dem Augsburger Plärrer. Grund zum Jubeln gibt es am Schüsselhauser Kreuz derzeit reichlich. Mit dem 2:1-Erfolg in Meitingen bezwang Aindling nicht nur einen Konkurrenten um den Aufstieg, sondern kletterte auch auf Rang drei der Nordstaffel. Hinzu kommt, dass der TSV am Mittwoch Historisches schaffen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

