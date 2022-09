Historischer Sieg: Aindling steht erstmals im Pokalfinale

Plus Beim TSV Göggingen siegt der TSV Aindling dank zweier später Tore mit 2:0 und zieht erstmals ins Finale des Kreispokals ein. Warum dennoch nicht gefeiert wird.

160 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Mittwochabend im Karl-Mögele-Stadion zu Augsburg etwas Historisches. Und zwar den erstmaligen Einzug des TSV Aindling ins Finale des Kreispokals. Mit 2:0 rang der favorisierte Bezirksligist den TSV Göggingen nieder. Dabei leisteten sich die Gäste sogar den Luxus eines verschossenen Elfmeters.