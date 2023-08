Pokal-Kracher gegen die Löwen: Aindling bietet Vorverkauf an zwei Tagen an

So kommen Fans an Eintrittskarten für das Pokalspiel des TSV Aindling gegen den TSV 1860 München am 15. August. Auch die Ticketpreise stehen jetzt fest.

Eine Frage bewegt derzeit viele Fußballfreunde in der Region: Wie kommt man an Eintrittskarten für das Pokalspiel des TSV Aindling gegen den TSV 1860 München, das am Dienstag, 15. August, um 17 Uhr beginnt?

Der Landesligist bietet zwei Möglichkeiten an, um im Vorverkauf an Tickets zu gelangen: am Donnerstag, 10. August, von 16 bis 20 Uhr und am Samstag, 12. August, von 14 bis 18 Uhr, also vor dem Heimspiel gegen Durach, jeweils am Eingang zum Stadion.

In Aindling gibt es 650 Sitzplätze

Die Preise für die Karten stehen ebenfalls fest. 12 Euro kosten Plätze regulär auf der Tribüne, dort stehen lediglich 650 Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Ermäßigte Karten werden für 8 Euro verkauft, Stehplätze für Erwachsene kosten 10 Euro. Wie vom TSV Aindling ferner zu hören ist, lagen bereits in den ersten Stunden zahlreiche Anfragen vor, nicht zuletzt von Fanclubs. (jeb)