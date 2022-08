Nächste Sensation? So will Pokal-Schreck Sielenbach Aindling ärgern

Plus Im Viertelfinale empfängt der A-Klassist TSV Sielenbach den TSV Aindling. Wie der Außenseiter die Partie angeht und warum für den Bezirksligisten nur ein Sieg zählt.

In der A-Klasse Augsburg-Ost spielt der TSV Sielenbach bislang eine eher mittelmäßige Saison. Ein Unentschieden, eine Niederlage, Platz zehn: Spektakulär ist das bestimmt nicht. Ganz anders sieht’s im Toto-Pokal aus, da mischen die Sielenbacher mehr als ordentlich mit und wollen nun auch dem TSV Aindling ein Bein stellen. Der Bezirksligist kommt am Mittwoch zur Viertelfinalpartie, die um 18.15 Uhr angepfiffen wird, zum Außenseiter.