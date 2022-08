Pokalschreck ist raus: Sielenbachs Abenteuer endet gegen Aindling

Plus Mit dem TSV Sielenbach scheidet der letzte Außenseiter im Viertelfinale aus. Der TSV Aindling träumt vom Pokalgewinn. Sogar ein alter Bekannter schaut zu.

„Es war noch einmal ein Höhepunkt für uns“, so Sielenbachs Spielertrainer Hans Iffarth nach dem Schlusspfiff im Viertelfinale des Kreispokals, in dem der Außenseiter dem Bezirksligisten TSV Aindling verdient mit 0:3 unterlag.