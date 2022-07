Fußball

Pokal-Sensation nach Elfmeter-Schießen: Sielenbach schlägt BC Aichach

Plus Während der BC Aichach in der zweiten Pokalrunde scheitert, ziehen Aindling und Dasing souverän in die nächste Runde ein. Scharbatke rettet Pöttmes.

In der zweiten Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene gab es erneut die ein oder andere Überraschung. In einem Elfmeterkrimi warf der TSV Sielenbach den favorisierten BC Aichach aus dem Wettbewerb.

