Pokal: Sportfreunde scheitern an Aindling - Sielenbach marschiert

Auch in der dritten Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene gab es Überraschungen. Weiter für Furore sorgt dabei der TSV Sielenbach, der gegen den TSV Dasing souverän ins Achtelfinale einzog. Auch der TSV Aindling setzte sich souverän durch. Komplettiert wird die Runde der letzten 16 vom TSV Pöttmes.