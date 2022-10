Pipinsried trennt sich nach zehnter Niederlage von Trainer Nikola Jelisic

Der FC Pipinsried verliert in der Fußball-Regionalliga Bayern zuerst gegen die Amateure von Bayern München und trennt sich dann von seinem Trainer.

Nachdem der FC Pipinsried vor einer Woche in der Fußball-Regionalliga beim 2:1-Auswärtssieg gegen den SV Wacker Burghausen endlich wieder wichtige Punkte sammeln konnte, musste der FCP im letzten Hinrundenspiel seine zehnte Saisonniederlage hinnehmen. Gegen den FC Bayern München II unterlag man zuhause deutlich mit 0:4. Wie der Verein am Abend mitteilte, trennen sich der FCP und Trainer Nikola Jelisic nach Gesprächen einvernehmlich und gehen ab sofort getrennte Wege.

Anfangs hatte der FCP gegen den FCB II mehr Spielanteile. In der 4. Minute kam Belmin Idrizovic im Strafraum zu Fall: Es gab Elfmeter. Zum Strafstoß trat Kapitän und Torwart Felix Thiel an, schoss den Ball aber deutlich übers Tor. Nur vier Minuten später die Führung der Gäste. Nach einer Hereingabe über die linke Seite schlug Daniel Jelisic über den Ball, Lovro Zvonarek kam frei zum Schuss und traf zum 1:0. Von diesem Zeitpunkt an fand der FCP kaum mehr statt.

Pipinsried steht auf direktem Abstiegsplatz

In der 16. Minute das 2:0 für den FCB. Grant Leon Ranos schloss einen schönen Konter zum 2:0 ab. Nach einem weiteren Fehler im Aufbauspiel der Pipinsrieder traf Ranos noch die Latte, ehe Hyunju Lee den Abpraller per Direktannahme zum 3:0 Halbzeitstand in die Maschen nagelte. Kurz vor Schluss, in Minute 86, war es erneut Lee, der mit dem 4:0 per Kopf den Deckel drauf machte. Pipinsried schließt die Hinrunde auf Platz 17, einem direkten Abstiegsplatz ab.