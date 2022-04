Conny Höß lässt grüßen: Pipinsried setzt wieder auf einen Spielertrainer

Beim FC Pipinsried heißt es: Zurück zu den Wurzeln. Mit Nikola Jelisic übernimmt ab Sommer wieder ein spielender Coach. Unterstützt wird er von einem Ex-Profi.

Nun hat es auch der FC Pipinsried geschafft. Nein, der Klassenerhalt ist noch nicht in trockenen Tüchern, dafür steht nun endlich der Trainer für die kommende Spielzeit fest. Der ist beim FCP nicht neu, denn mit Nikola Jelisic übernimmt der bisherige Co-Trainer das Kommando. Warum das aber ein Problem aufwirft.

Die neuen Trainer beim FC Pipinsried: Nikola Jelisic (links) und Miljan Prijovic. Foto: Tarik Sarisakal

Da Jelisic nicht über die A-Lizenz verfügt, muss der Dorfklub ihm einen weiteren Coach zur Seite stellen. Diesen Part übernimmt ab Sommer Miljan Prijovic. Der serbische Ex-Profi ist Inhaber des A-Scheins. Während Prijovic die Mannschaft noch nicht kennt, weiß Jelisic um die Stärken und Schwächen der Pipinsrieder. Jelisic kam in der Saison 2019(21 zum FC Pipinsried und war sowohl unter Andreas Thomas als auch unter Andreas Pummer in die Trainertätigkeit eingebunden. Der 27-Jährige verfügt über reichlich Regionalligaerfahrung. Unter anderem spielte er in Bayerns höchster Spielklasse für den FC Bayern München II sowie für den 1. FC Schweinfurt. Der Mittelfeldakteur zählt zu den Stützen des Pipisnrieder Teams und absolvierte in dieser Spielzeit insgesamt 25 Partien für den Dorfklub.

Pipinsried: Conny Höß besucht wieder ein Heimspiel

Im Dachauer Hinterland ist man froh nach der angekündigten Trennung von Andreas Pummer im Sommer (FC Deisenhofen) und der Absage von Hannes Sigurdsson (wir berichteten) nun Vollzug vermelden zu können. „„Aus vergangenen Gesprächen mit Nikola sind mir seine Zukunftspläne bekannt. Seine menschliche Reife, seine fußballerische Expertise, sowie die absolute Akzeptanz innerhalb der Mannschaft, haben mich davon überzeugt, Nikola das Zepter des Cheftrainers zu übergeben“, so der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal, der dadurch an eine Pipinsrieder Tradition anknüpft, denn im Dachauer Hinterland hat man noch unter der Leitung von Konrad Höß mit jungen Spielertrainern wie Tobias Strobl und Fabian Hürzeler gute Erfahrungen gemacht. Apropos Höß. Der 81-Jährige war am Samstag beim Heimspiel gegen Aschaffenburg erstmals seit seinem Rückzug aus dem FCP-Vorstand 2018 wieder bei einem Spiel an der Reichertshauser Straße zu Gast.

Konrad Höß war erstmals seit seinem Rücktritt 2018 wieder im Stadion beim FC Pipinsried. Foto: Stefanie Marschalek (Archivbild)

Er wird sicher genau verfolgen, wie sich der neue ab Sommer schlagen wird. Jelisic selbst freut sich über die Gelegenheit: „Ich bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Durch eine offensive Spielweise erhoffen wir uns mehr Zuschauer, denen wir etwas bieten können.“ (sry-)