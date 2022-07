Fußball-Regionalliga

18:00 Uhr

Desolate Vorbereitung: Was den FC Pipinsried vor dem Start hoffen lässt

Plus Vor dem Saisonstart am Sonntag gibt es einige Baustellen beim FC Pipinsried. Was sich beim Dorfklub in der Vorbereitung getan hat und wie ernst die Lage ist.

Von Sebastian Richly

Endlich ist es soweit, am Sonntag startet der FC Pipinsried in seine insgesamt vierte Saison in der Regionalliga. Selten waren die Sorgenfalten vor dem Saisonstart so tief wie in diesem Jahr. Denn der FCP konnte in der Vorbereitung nicht wirklich überzeugen – ganz im Gegenteil. Wo der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal die größten Baustellen sieht und warum er auch mit einem Abstieg rechnen muss.

