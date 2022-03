Kurz vor Ligaauftakt: Pummer verlässt Pipinsried im Sommer

Im Sommer verlässt Trainer Andreas Pummer den Regionalligisten FC Pipinsried schon wieder. Wie der Dorfklub reagiert und was der Nachfolger mitbringen muss.

Kontinuität wird es beim FC Pipinsried auf der Trainerbank nicht geben. Denn im Sommer ist für den aktuellen Coach Andreas Pummer Schluss beim Dorfklub. Der 39-Jährige hatte den Regionalligisten erst im November nach der Trennung von Andreas Thomas übernommen. So reagiert der FCP auf die Entscheidung.

Der Dorfklub hätte gerne mit Pummer weitergemacht: „Andi Pummer ist ein Top-Trainer. Sein Engagement ist beispiellos. Er ist immer der erste am Platz. Sein Training ist gut getaktet und sein Matchplan super. Auch menschlich und von der Kommunikation her passt kein Blatt zwischen uns“, so der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal. So sehr der 49-Jährige Pummers Entscheidung bedauert, ist er froh, dass nun Klarheit herrscht. „Er hat immer mit offenen Karten gespielt. Durch die frühe Entscheidung können wir in Ruhe einen Nachfolger suchen.“

Fußball: Pipinsried sucht Trainer mit "dicken Fell"

Pummer selbst nennt in erster Linie den hohen Aufwand. Beim 39-Jährigen, der in Taufkirchen wohnt, hört man aber auch raus, dass er mit den Rahmenbedingungen beim Dorfklub nicht vollends zufrieden ist. „Er hat seine Gründe und die müssen wir respektieren“, so Sarisakal. Pummer holte in vier Spielen starke sieben Punkte. Zuvor führte er Türkgücü München als Chefanweiser von der Landesliga in die Regionalliga. Danach war er dort als Co-Trainer tätig und übernahm für sechs Spiele interimsmäßig als Chefcoach in der 3. Liga. 2021 war für Pummer bei Türkgücü Schluss. Vor seiner Zeit in München stand er viele Jahre beim FC Unterföhring an der Seitenlinie. Wo es Pummer immer Sommer hinziehen wird, ist aktuell nicht bekannt. Sicher ist allerdings, dass sich der ehrgeizige Trainer aus Pipinsried mit dem Klassenerhalt verabschieden möchte. Sarisakal ist überzeugt, dass Pummer bis Sommer alles für den Dorfklub geben wird. „Zu einhundert Prozent. Andi Pummer wird alles daran setzen, dass wir den direkten Klassenerhalt schaffen.“

Durch die Trennung von Pummer wird die Arbeit des Sportlichen Leiters nicht weniger. Sarisakal beschreibt das Anforderungsprofil des Nachfolgers: „Es wird wieder ein Trainer an der Seitenlinie sein. Pipinsried ist ein sehr lebhafter Verein, weshalb der Trainer ein dickes Fell haben muss. Ich bin schon mit einem Kandidaten im Gespräch.“ Für den 49-Jährigen stehen aber nicht nur Gespräche mit potenziellen Trainern auf dem Programm, sondern auch eine ganze Reihe an Verhandlungen mit den Spielern.