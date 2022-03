Fußball-Regionalliga

Nach durchwachsener Vorbereitung: Pipinsried startet Mission Klassenerhalt

Plus Der FC Pipinsried startet nach dem verschobenen Ligaauftakt auswärts. Wie gut der Dorfklub für die Restrunde gerüstet ist und auf was es ankommen wird.

Von Sebastian Richly

Eigentlich hätte der FC Pipinsried bereits am vergangenen Wochenende in die Punktrunde einsteigen sollen. Aufgrund der Platzverhältnisse beim Dorfklub wurde daraus nichts. Was das für Auswirkungen auf die Mannschaft hat und warum man beim FCP trotz durchwachsener Vorbereitung optimistisch ist, verrät der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal.

