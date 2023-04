Paukenschlag in Pipinsried: Tarik Sarisakal wirft als Sportlicher Leiter hin

Der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal tritt beim FC Pipinsried überraschend zurück. Der Verein nennt persönliche Gründe. Die sportliche Situation ist schwierig.

Paukenschlag beim FC Pipinsried: Der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal ist von seinem Posten überraschend zurückgetreten. Das gab der Verein in einer kurzen Pressemitteilung bekannt und nennt persönliche Gründe.

Der 50-Jährige kam 2019 zum Dorfklub und führte den FCP gleich in seiner ersten Saison zurück in die Regionalliga. Es darf spekuliert werden, dass auch sportliche Gründe dahinterstecken. Zuletzt kassierte Pipinsried eine deftige 1:8-Klatsche gegen die SpVgg Unterhaching. Der Klassenerhalt ist nur noch theoretisch möglich. Bereits nach der Sommervorbereitung hatte Sarisakal Zweifel gehabt, ob sein Team überhaupt konkurrenzfähig ist in der höchsten Amateurklasse. „Ehrlicherweise habe ich richtige Bauchschmerzen. In der aktuellen Verfassung ist unser Team nicht unbedingt regionalligatauglich“, so der 50-Jährige damals.

Bereits in der Winterpause kalkulierte Sarisakal auch den Abstieg mit ein. „Der Verein steht an einem Scheideweg. Man muss sich darüber klar werden, welchen Weg man gehen will. Wir brauchen Kontinuität in allen Bereichen. Wenn aber jeden Sommer ein Großteil der Spieler wieder weg ist, ist das nicht möglich. Deshalb muss die Frage erlaubt sein, ob man nicht vermehrt auf Spieler aus der Region setzt.“ In den vergangenen Wochen ging es im Dachauer Hinterland genau in diese Richtung – Sarisakal verpflichtete mehre junge Talente aus der Region. Nun geht der Kaderplaner von Board und hinterlässt eine große Lücke.