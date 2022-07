Fußball

08:00 Uhr

Relegation abgehakt: Aindling nimmt neuen Anlauf in Richtung Landesliga

Plus Beim TSV Aindling fällt die halbe Mannschaft aus verschiedenen Gründen aus. Warum Trainer Christian Adrianowytsch dennoch vor dem Start Zuversicht ausstrahlt.

Von Johann Eibl

Wenige Tage vor dem Saisonstart fliegen bei vielen Teams im Training die Fetzen. Schließlich will jeder Fußballer mit erhöhtem Engagement dem Trainer zeigen, dass er unbedingt ein Kandidat für die Startelf ist, wenn erstmals wieder um Punkte gekämpft wird. Diese Erfahrung hat Aindlings Trainer Christian Adrianowytsch oft genug schon gemacht. Nun wartet er vergebens darauf, dass seine Schützlinge sich mit aller Macht für einen Einsatz gleich von der ersten Minute am Freitag in Neuburg empfehlen. Von Konkurrenzkampf kann im Lager des amtierenden Vizemeisters der Bezirksliga Nord nur sehr eingeschränkt die Rede sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

