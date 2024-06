Fußball-Relegation

Der Traum platzt: Eine schwache Halbzeit bringt BC Aichach um Endspiel

Plus Der BC Aichach verlierttrotz Schlusspurt gegen die SpVgg Lagerlechfeld mit 1:2. Der BCA wacht zu spät auf. Damit ist die Saison für die Paarstädter beendet.

Von Sebastian Richly

Es hat nicht sollen sein, der BC Aichach verliert das Relegationsspiel zur Bezirksliga gegen die SpVgg Lagerlechfeld mit 1:2, wodurch der Traum vom Aufstieg ausgeträumt ist. Eine schwache erste Hälfte besiegelt die Niederlage des BCA. Der Coach macht dennoch eine Kampfansage.

Beide Mannschaften begannen verhalten, waren darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Bereits in der zweiten Minute näherte sich Lagerlechfeld an. Nach einem Eckball köpfte Simon Wilde drüber. Der Vizemeister der Kreisliga Augsburg nahm mit Verlauf des Spiels immer mehr das Heft in die Hand. Der BCA agierte sehr defensiv, war lediglich nach Fehlern im Spielaufbau gefährlich. Semih Coklar, der den BC A in Richtung SV Gaimersheim (Bezirksliga) verlassen wird, prüfte nach rund einer Viertelstunde erstmals Lagerlechfeld-Torhüter Mario Pachera. Doch wirklich gefährlich wurde es nicht. Die erste große Möglichkeit hatte die SpVgg Lagerlechfeld, doch Yannick Tauscher scheiterte nach 20 Minuten an BCA-Keeper Patrick Großhauser. Auch den Nachschuss von Marcel Lex hatte der Torhüter. Lagerlechfeld erhöhte den Druck und kam immer wieder durch Eckbälle zu Chancen, die vom früheren BCA-Spieler Alexander Kergel gefährlich in den Strafraum kamen.

