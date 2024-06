Fußball-Relegation

Ganz normales Spiel: So geht der BC Aichach die Mission Aufstieg an

Plus Der BC Aichach trifft in der Relegation auf die SpVgg Lagerlechfeld. Für den Showdown haben die Paarstädter sogar ihre Abschlussfahrt verschoben.

Von Sebastian Richly

"Natürlich ist das etwas Besonders, aber wir müssen ein ganz normales Spiel daraus machen", dieses Credo gibt Markus Kurzhals, Spielertrainer bei den Fußballern des BC Aichach, vor dem Relegationsspiel zur Bezirksliga am Mittwoch aus. Ab 18.30 Uhr trifft der BCA in Gersthofen auf den Vizemeister der Kreisliga Augsburg, die SpVgg Lagerlechfeld. Dabei gibt es für den Aichacher Coach ein Wiedersehen mit einem alten Weggefährten.

Denn mit dem früheren Kissinger Alexander Kergel, dem Topscorer der Lagerlechfelder, spielte Kurzhals schon in der Jugend beim FC Augsburg zusammen. "Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Alex, das ist lange her. Ansonsten weiß ich aber eher wenig über Lagerlechfeld", so der BCA-Coach, der den Gegner aber am finalen Spieltag beim FC Königsbrunn beobachten konnte. "Ich bin leider etwas spät gekommen und dann war Lagerlechfeld bei diesem Regen in Unterzahl. Große Schlüsse konnte man da nicht draus ziehen, aber ich will mich auch nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen."

