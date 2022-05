Mit dem Rücken zur Wand: Wie Aindling das Wunder schaffen will

Vor dem Rückspiel am Sonntag beim ASV Dachau ist die Lage für den TSV Aindling nahezu aussichtslos. Kommt für Lukas Wiedholz diesmal Markus Nix in die Startelf?

Eine Mannschaft mit hängenden Köpfen: Diesen Eindruck gewann Trainer Christian Adrianowytsch, als er am Donnerstag in der Halbzeitpause die Kabine des TSV Aindling betrat. Verwunderlich war das keineswegs, schließlich lag da die Mannschaft im ersten Relegationsspiel gegen den ASV Dachau bereits mit 0:3 Toren im Hintertreffen. Weil sich an diesem Ergebnis im zweiten Durchgang nichts mehr änderte, war die Stimmung auch nach dem Schlusspfiff keinen Deut besser geworden. An den Gesichtern der Spieler war mühelos abzulesen, dass sie die Lage im Kampf um den Einzug in die Landesliga vor dem Rückspiel am Sonntag um 16 Uhr in Dachau als nahezu aussichtslos einstufen.

Damit war klar, wie sich die Übungseinheit 24 Stunden später gestalten würde. „Wir müssen die Spieler wieder aufrichten“, sagte Adrianowytsch, der Verständnis dafür zeigte, dass diese Schlappe tiefe Spuren hinterlassen hatte: „Das 3:0 hat natürlich gesessen.“ In der Fußball-Relegation hat es schon oft genug Entscheidungen gegeben, mit denen kaum einer gerechnet hat. Solch groteske Geschichten liefert auch die Profiszene immer wieder. Aber einen 0:3-Rückstand aufholen - kann so ein Vorhaben wirklich gelingen? Nicht allein das klare Resultat, lässt die Aufgabe als weitgehend unlösbar erscheinen. Es war auch die Spielweise, die eindeutig für die Oberbayern sprach. Andererseits stellt es für die Aindlinger ein bedenkliches Zeugnis dar, dass sie bis zur Schlussphase nur ein einziges Mal einigermaßen ernsthaft vor dem ASV-Kasten aufkreuzten. Das war eindeutig zu wenig, speziell für eine Partie mit dieser enormen Bedeutung.

Fußball-Relegation: Aindlings Abwehr ist gefordert

Dass mit Markus Nix und Patrick Stoll zwei erfahrene Defensivkräfte nicht zur Verfügung standen, mag eine Schwächung für den Vizemeister der Bezirksliga Nord bedeuten. Doch die Kicker, die an deren Stelle zum Einsatz kamen, verstehen sich ebenfalls nicht als zweite Wahl. Für Sonntag könnte es zu einem Wechsel in der Startelf kommen. Nix ist wieder dabei, er könnte den Part von Lukas Wiedholz übernehmen, der unmittelbar vor dem Pausenpfiff humpelnd den Platz verließ. Kein Thema wird ein Einsatz von Gabriel Merane sein, der am Donnerstag mit Krücken auf der Bank saß.

Viel Gesprächsstoff lieferte der Auftritt von Philipp Schmidt, der binnen weniger Minuten die Oberbayern mit 2:0 in Führung brachte und nicht nur deswegen zum Dreh- und Angelpunkt im Siegerteam wurde. „Wenn du immer fünf Meter Platz hast“, war dazu von Adrianowytsch zu hören. Eine Formulierung, die als eindeutige Rüge an seine Abwehrleute zu verstehen ist. Für Sonntag müsste somit jedem TSV-Kicker klar sein, welche Gefahr von diesem Mann ausgehen kann, der in Unterföhring und Pipinsried insgesamt 55 Mal in der Regionalliga stürmte. Fußballer mit Erfahrungen aus höheren Ligen stehen auch im Aindlinger Kader, sie waren am Vatertag aber nur sehr eingeschränkt dazu in der Lage, der Partie ihren Stempel aufzudrücken. Wiederholt war es im Laufe der Runde gelungen, nach einem Rückstand wieder ins Spiel zu kommen. Diesmal klappte das nicht.

Nun besteht die große Gefahr, dass am Donnerstag zum letzten Mal für einige Zeit so viele Besucher ins Stadion am Schüsselhauser Kreuz kamen. Unter den rund 500 Zuschauern war auch Manfred Paula, der als Trainer große Tage mit seinem Heimatverein mitgestaltete. „Mal schauen, ob am Sonntag in Dachau noch was geht, im Fußball gab´s schon unwahrscheinliche Ergebnisse“, schreibt der TSV Aindling auf seiner Internetseite.