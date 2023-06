Fußball-Relegation

Raus mit Applaus: Inchenhofen verliert gegen Westheim und steigt ab

Plus Der TSV Inchenhofen verliert das Relegationsspiel gegen die SpVgg Westheim und steigt aus der Kreisliga ab. Nach dem Spiel gibt es Tränen, aber auch Trost.

Lautstark wurden die Fußballer des TSV inchenhofen nach Schlusspfiff gefeiert. Mit Tränen in den Augen klatschten die Leahader mit ihren Fans ab. Die Enttäuschung stand ihnen ins Gesicht geschrieben, schließlich muss der TSV nach der 0:3-Niederlage gegen die SpVgg Westheim aus der Kreisliga absteigen. "Es hat einfach nicht sollen sein", so Co-Trainer Michael Wenczel nach der Niederlage. Der Ex-Profi versuchte seine Schützlinge auf dem Rasen in Herbertshofen zu trösten. "Es ist aber egal, was ich sage. Die Enttäuschung ist riesig. Man kann die Jungs nur in den Arm nehmen, einfach nur bitter."

Co-Trainer Michael Wenczel muss Sohn Fynn trösten. Foto: Sebastian Richly

Nach zwei Relegationsspielen über 120 Minuten setzten die Leahader Westheim von Beginn an unter Druck. Angepeitscht von den zahlreichen mitgereisten Inchenhofer Fans, die vor dem Spiel blau-weißen Konfetti durch die Luft wirbelten und Ballons in den gleichen Farben mitgebracht hatten. Die Tribüne war fest in Leahader Hand, was sich auch akustisch widerspiegelte. bei den Leahadern nahmen die angeschlagenen Manuel Appel und Tobias Pachaly zunächst auf der Bank Platz. Die erste Chance hatten die Westheimer, doch Lukas Mühlpointer konnte für den geschlagenen Andreas Egger vor der Linie retten. Nach 20 Minuten hatte auch Inchenhofen die erste Möglichkeit. Sebastian Pachaly legte zurück auf Marco Bergmair, doch sein Abschluss war zu schwach.

