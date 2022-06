Fußball

07.06.2022

Relegation: Schiltberg jubelt – Rehling trauert

Der TSV Schiltberg jubelt: Nach dem Sieg in der Relegation, spielt das Team künftig in der Kreisklasse und Rehling in der A-Klasse.

Plus Mit einem knappen 1:0-Sieg vor über 800 Fans steigt das Holzland-Team in die Kreisklasse auf. Manuel Daurer schießt das entscheidende Tor. Die Lechrain-Mannschaft spielt künftig in der A-Klasse.

Von Johann Eibl

Berauschend war das nicht gerade, was die Fußballer des TSV Schiltberg am Dienstagabend auf der Anlage des BC Aichach im Relegationsspiel zeigten. Doch egal wie man ihre Vorstellung vor über 800 Besuchern auch einstufen mag, viel wichtiger war ein ganz anderer Aspekt: Der Vizemeister der Fußball-A-Klasse setzte sich gegen den Kreisklassisten aus Rehling knapp mit 1:0 durch. In der neuen Runde werden die beiden Teams ihre Plätze in den Ligen tauschen. Schiltberg kickt dann in der Kreisklasse, Rehling muss dagegen mit der A-Klasse vorliebnehmen.

