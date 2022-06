Fußball-Relegation

12:00 Uhr

Showdown in Aichach: Rehling trifft auf Torfabrik Schiltberg

Plus Der TSV Schiltberg kann am Freitagabend den Aufstieg in die Kreisklasse perfekt machen. Der TSV Rehling zittert um den Klassenerhalt und hat personelle Sorgen.

Von Johann Eibl

Schiltberg liegt am östlichen Rand des Landkreises, Rehling an der westlichen Peripherie. Da passt es geradezu ideal, dass das Relegationsspiel zwischen den beiden Fußballteams am Freitag um 18.30 Uhr in der Mitte zwischen den beiden Orten stattfindet – auf der Anlage des BC Aichach. Der Gewinner qualifiziert sich für die Kreisklasse, der Verlierer spielt in der A-Klasse.

