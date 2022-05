Traum schon geplatzt? Aindling verliert Relegations-Hinspiel deutlich

Plus Herkuslesaufgabe: Der TSV Aindling unterliegt im Hinspiel der Landesliga-Relegation dem ASV Dachau klar mit 0:3. Der scheidende Kapitän wird zum Unglücksraben.

Die Fußballer des TSV Aindling können auf eine starke Runde in der Bezirksliga Nord zurückblicken. Sonst hätten sie nicht Platz zwei belegt. Vor diesem Hintergrund muss man umso mehr darüber staunen, wie sich die Mannschaft gestern zum Auftakt der Relegation in die Landesliga präsentierte. Die 0:3-Heimniederlage gegen den ASV Dachau resultierte aus einer denkbar schwachen Vorstellung.