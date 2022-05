Fußball

18:00 Uhr

Ring frei für erste Runde: Diese Duelle gibt es in der Relegation

Ousman Jaiteh (rechts) und der FC Stätzling II kämpfen in der Relegation um den Aufstieg in die Kreisliga.

Plus Gleich sechs Teams aus dem Kreis Aichach-Friedberg kämpfen im Kreis Augsburg in der Saisonverlängerung um Punkte. Zu einem Showdown kommt es in Aichach.

Von Sebastian Richly

Während für den TSV Dasing und den TSV Aindling die Relegation bereits wieder zu Ende ist, geht es für die unterklassigen Teams jetzt mit der Saisonverlängerung los. Gleich mehrere Teams aus dem Wittelsbacher Land kämpfen um den Aufstieg bzw. Klassenerhalt. So ist der Relegationsplan im Kreis Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen