Rückblick: Heimische Teams dominieren Bezirksliga - Überraschungen überall

Plus Tabellenführer in der Bezirksliga ist der TSV Hollenbach, dicht gefolgt vom TSV Aindling und dem VfL Ecknach. Ein enges Rennen gibt es in den unteren Ligen.

Von Johann Eibl

Ganz klar: Im Fußball zählen allein die Tore und die Punkte, die man damit erringt. Daneben aber ist es bei diesem Spiel zumindest hin und wieder auch erlaubt, ein wenig zu träumen. Beispielsweise von einem Aufstieg. Das darf zu Beginn dieser Winterpause etwa der TSV Hollenbach, der in seiner Vereinsgeschichte noch nie so gut dastand und die Tabelle in der Bezirksliga Nord anführt. Eine imposante Aufholjagd hat der TSV Aindling hingelegt, er überwintert als Zweiter. Und was der VfL Ecknach in den vergangenen Monaten gezeigt hat, das kann sich ebenfalls mehr als sehen lassen. Gut möglich also, dass im kommenden Sommer ein Verein aus diesem Trio in der Landesliga mitmischt. Vielleicht sind es gar zwei, denn der Vizemeister qualifiziert sich für die Aufstiegsrelegation. Die Aichacher Nachrichten beleuchten das Geschehen seit Beginn der Runde 2021/22 – nicht allein in der obersten Klasse in Schwaben, sondern auch hinunter bis in die beiden A-Klassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

