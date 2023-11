Fußball

Schlägt Aindling wieder spät zu? Hollenbach will kein remis

Der TSV Aindling (rote Trikots) holte gegen Ehekirchen einen späten Punkt und will auch in Oberweikertshofen zählbares mitnehmen.

Plus Aindling wäre in Oberweikertshofen schon mit einem Punkt zufrieden. Das gilt nicht für den TSV Hollenbach und den VfL Ecknach. Zell spielt gegen Topteam.

Um eine gute Ausgangsposition für die Frühjahrsrunde geht es bei den heimischen Fußballern. Der TSV Aindling kann sich von den Abstiegsrängen deutlich absetzen. Das gleiche Ziel hat der TSV Hollenbach. Kann der SC Griesbeckerzell wie im Hinspiel überraschen?

Mit einem Dreier am Samstag beim SC Oberweikertshofen wäre der TSV Aindling dem Ziel Klassenerhalt ein gutes Stück näher. Gleichzeitig würde man einen Konkurrenten erst einmal auf Distanz halten. "Es gibt sicher leichtere Spiele. Dort taten wir uns schon immer schwer und man braucht nur auf diese verrückte Tabelle schauen, dann weiß man, wie viel Brisanz in diesem Spiel steckt", erklärt der Sportchef Josef Kigle auf der Internetseite des Vereins. Er möchte eine ähnliche Leistung wie gegen Ehekirchen sehehn, als der TSV einen 0:2-Rückstand noch in ein Remis umbog. "Aggressiv, kämpferisch und mit Willen, das wird in diesem Auswärtsspiel gebraucht." Gegenüber dem letzten Spiel wird Florian Kronthaler aufgrund seiner Schulterverletzung genauso fehlen wie Moritz Wagner, der mit seiner FCA-Jugend unterwegs ist. Noah Menhart dürfte wohl noch aussetzen. Das Hinspiel entschied übrigens Aindling mit 1:0 für sich. Auch hier war ein später Treffer von Patrick Stoll in der Nachspielzeit entscheidend. (sry-)

