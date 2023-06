Fußball

Schon wieder Relegation: Wie der TSV Inchenhofen das Entscheidungspiel angeht

Plus Der TSV Inchenhofen spielt im zweiten Jahr in Folge die Relegation zur Kreisliga. Die Vorzeichen sind diesmal anders. Was Trainer Tobias Wieland Hoffnung macht.

Bereits das zweite Jahr in Folge tritt der TSV Inchenhofen in der Relegation zur Kreisliga an. Die Vorzeichen sind allerdings andere als vor rund einem Jahr. Damals ging Leahad als Vizemeister ins Rennen. Morgen hat der 13. der Kreisliga Ost etwas zu verlieren im Duell mit der SG Münster/Holzheim. Der TSV spielt am Donnerstag ab 18.30 Uhr im Stadion am Schüsselhauser Kreuz in Aindling gegen den Zweiten der Kreisklasse Neuburg.

„Es ist immer ein Vorteil, wenn man mit Selbstvertrauen als Vizemeister kommt, das kennen wir noch vom letzten Jahr. Prinzipiell stehen die Chancen aber bei 50:50“, so Inchenhofens Spielertrainer Tobias Wieland. Nach seiner Verletzung feierte er am Wochenende sein Comeback, überhaupt sieht es personell besser aus als während der Saison. „Am Montag waren fast alle Stammspieler im Training.“ Nur Kapitän Manuel Schrittenlocher fällt mit einem Bänderriss aus. „Wir hatten wirklich großes Verletzungspech über die gesamte Saison gesehen. Da ist es gerade als Trainer schön, wenn mal fast alle da sind.“ Vor rund einem Jahr setzte sich Leahad in der Relegation gegen die TSG Untermaxfeld erst im Elfmeterschießen durch. Damals avancierte Torhüter Andreas Egger mit drei gehaltenen Elfern zum Matchwinner. Auch diesmal könnte es wieder in die Verlängerung der Verlängerung gehen.

