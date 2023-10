Fußball

06:51 Uhr

Schwere Brocken für Bezirksligisten - Aindling startet in die Rückrunde

Plus Aindling muss beim Tabellenzweiten ran, gleiches gilt für Griesbeckerzell. Für Hollenbach wird es noch schwerer. Ecknach sieht sich ebenfalls als Außenseiter.

Während für die heimischen Bezirksligisten der letzte Vorrundenspieltag ansteht, bestreitet der TSV Aindling in der Landesliga bereits seinen Rückrundenauftakt. Auf alle vier Teams aus dem Landkreisnorden warten schwierige Aufgaben. Besonders schwer wird es für den TSV Hollenbach. Das sieht auch der frühere Pöttmeser Roman Artes so.

Für den TSV Aindling fängt am Sonntag ab 15 Uhr in Kempten die Rückrunde der Landesliga Südwest an, Gegner ist der Tabellenzeite FC Kempten. „Dort werden die Trauben sehr hoch hängen, das ist uns allen klar. Die Gastgeber haben andere Prioritäten, und zwar den Aufstieg“, schiebt Aindlings Vorstand Spielbetrieb Josef Kigle die Favoritenrolle ins Allgäu. Die bislang letzte Niederlage kassierte Kempten Anfang August in Olching. Doch die Aindlinger werden die Punkte nicht herschenken. Im Hinspiel sah es lange Zeit nach einer Punkteteilung aus. Einen Fehler in der sonst so starken TSV-Abwehr nutzten die Allgäuer zum Saisonauftakt zum Tor des tages. Personell schaut es in Aindling momentan nicht gut aus. Die Grippewelle hat auch vor dem TSV-Team keinen Halt gemacht und mit voller Kraft zugeschlagen: „Wer am Sonntag spielt, wird spontan entschieden, das kann ich momentan noch nicht sagen“, so Kigle.

